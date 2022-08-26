"الناتو" يحقق في اختراق قراصنة بيانات عسكرية "سرية" وبيعها على الإنترنت

وقالت الشركة الأوروبية، التي يقع مقرها الرئيسي في فرنسا، إن معلوماتها قد اُخترقت من قرص صلب خارجي مخترق، مشيرة إلى أنها تتعاون مع السلطات في إيطاليا، التي كانت مكان حدوث اختراق البيانات.