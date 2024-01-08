كارثة إنسانية.. نصف مليون فلسطيني تحت الحصار شمال غزة

بدوره، حذر مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة في بيان، من خطورة الوضع الصحي والإنساني لمئات آلاف الفلسطينيين في مدينة غزة وشمالها في ظل الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان، ومواصلة ملاحقة الأطفال والنساء بالقذائف والصواريخ حتى داخل مراكز الإيواء التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي بالقصف خاصة في مخيم جباليا، مما أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف النازحين، مؤكداً أن الأمراض المعدية والجوع والعطش باتوا يهددون حياة الأطفال والنساء خاصة مع نفاد كل أصناف الأغذية والأدوية منذ شهرين من المحال التجارية التي لم تسلم هي الأخرى من القصف الإسرائيلي.