"كوريا الجنوبية" تتهم 8 مقاتلات روسية وصينية بانتهاك مجالها الجوي

بعد أن وافق وزراء دفاع كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة السبت، على إنشاء نظام لتبادل البيانات في الوقت الحقيقي حول إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية بحلول نهاية العام، أعلن جيش كوريا الجنوبية عن دخول عدة طائرات عسكرية روسية وصينية منطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية للبلاد، الثلاثاء، مما دفعه إلى إرسال طائرات مقاتلة تحسبًا.