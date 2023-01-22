البرلمان العربي يستنكر إحراق نسخة من المصحف الشريف في السويد: خروج عن المواثيق الدولية

وطالب البرلمان العربي في بيان له اليوم، المجتمعَ الدولي بتحمل مسؤولياته وتجريم هذه الأفعال المرفوضة جملةً وتفصيلًا التي تؤجج مشاعر الكراهية والعنف، وتستهدف زعزعة الأمن والاستقرار؛ محذرًا من خطورة تداعيات تلك الممارسات التي تُعد أيضًا انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان.