الحائز على جائزة نوبل للسلام يندد بالحرب الجنونية على أوكرانيا

من ناحيتها، ذكرت رئيسة مركز "الحريات المدنية الأوكرانية" أولكساندرا ماتفيتشوك، الحائزة على نوبل للسلام أيضًا، عند تسلمها جائزتها في أوسلو، أن شعب أوكرانيا يريد السلام أكثر من أي أحد آخر في العالم.