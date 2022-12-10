الحائز على جائزة نوبل للسلام يندد بالحرب الجنونية على أوكرانيا

ندد إيان راتشينسكي، رئيس منظمة "ميموريال" غير الحكومية الحائز على جائزة نوبل للسلام، بـ"الحرب الجنونية والإجرامية التي يقودها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا"، خلال تسلمه جائزته في أوسلو، اليوم (السبت).
وقال "راتشينسكي"، في خطاب الشكر: "إنه في ظل رئاسة بوتين، ترقى مقاومة روسيا إلى مستوى الفاشية؛ مما يوفر المبرر الأيديولوجي للحرب الجنونية والإجرامية ضد أوكرانيا"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
من ناحيتها، ذكرت رئيسة مركز "الحريات المدنية الأوكرانية" أولكساندرا ماتفيتشوك، الحائزة على نوبل للسلام أيضًا، عند تسلمها جائزتها في أوسلو، أن شعب أوكرانيا يريد السلام أكثر من أي أحد آخر في العالم.
وأضافت أن السلام في بلد مهاجم لا يمكن تحقيقه بوقف القتال، فهذا لن يكون سلامًا، بل احتلالًا.