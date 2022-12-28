روسيا ترفض خطة السلام الأوكرانية لأنها لم تُسلم بضم المناطق المحتلّة

رفض الكرملين، اليوم "الأربعاء"، خطة سلام مؤلفة من عشر نقاط وضعها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإنهاء الصراع في أوكرانيا؛ لأنها لم تأخذ في الاعتبار ما المناطق الأوكرانية الأربع التي أعلنت روسيا ضمها إليها.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "لا يمكن أن تكون هناك خطة سلام في أوكرانيا لا تأخذ في الاعتبار حقائق اليوم فيما يتعلّق بالأراضي الروسية مع انضمام أربع مناطق إلى روسيا. والخطط التي لا تأخذ هذه الحقائق في الاعتبار لا يمكن أن تكون سلمية"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأعلنت روسيا ضمّ مناطق دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية، في سبتمبر "أيلول"، بعد استفتاءات أدانتها أوكرانيا والدول الغربية، ولا تفرض روسيا سيطرتها الكاملة على أي من المناطق الأربع.
وتدعو خطة "زيلينسكي" إلى سحب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية المعترف بها دوليًّا؛ مما يعني تخلي روسيا عن المناطق الأربع التي أعلنت ضمها إلى جانب شبه جزيرة القرم التي استولت عليها موسكو عام 2014.