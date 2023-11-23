إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة يرتفع إلى 14854

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم (الخميس)، ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 14 ألفاً و854 بينهم 6 آلاف و150 طفلاً، و4 آلاف امرأة.