إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة يرتفع إلى 14854

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم (الخميس)، ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 14 ألفاً و854 بينهم 6 آلاف و150 طفلاً، و4 آلاف امرأة.
وأوضح المكتب أن قرابة 69% من إجمالي الضحايا هم من الأطفال والنساء.
وبين أن عدد المصابين ارتفع إلى أكثر من 36 ألفاً، 75% منهم من الأطفال والنساء.
وطالب بإمداد جميع المستشفيات في محافظات قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب بكل المستلزمات الطبية اللازمة لإعادة تشغيل 26 مستشفى وتشغيل عشرات المراكز الطبية، التي أخرجها جيش الاحتلال عن الخدمة منذ بدء الحرب العدوانية على غزة".
ودعا المكتب إلى إمداد جميع محافظات قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب بالمواد الغذائية الأساسية، وتسيير قوافل الإمدادات الإغاثية العاجلة، وضمان تشغيل المخابز والأسواق والمحال التجارية، لتجنب وقوع أي كارثة إنسانية في القطاع.