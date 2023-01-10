توزيع 1172 قسيمة شرائية على أسر اللاجئين والفئات الأكثر احتياجاً في لبنان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع الكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين، والأسر الأكثر احتياجًا في المجتمع المستضيف في مناطق الناعمة وعالية وصيدا وجبل لبنان الشمالي، وذلك ضمن مشروع كنف الذي يُنفّذه المركز بالتعاون مع صندوق الزكاة في جبل لبنان.