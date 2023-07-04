"الدعم السريع" تقول إنها أسقطت طائرة للجيش السوداني في الخرطوم

أسقِطت طائرة حربية، الثلاثاء، في الخرطوم، حيث وقعت مواجهات واستهدفت نيران المدفعية عدة أحياء في العاصمة السودانية التي اندلعت فيها الحرب منذ 15 أبريل، وقال شاهد في شمال الخرطوم: "رأينا طيارين يهبطون بالمظلات، فيما كانت الطائرة تتهاوى قبل أن تسقط".