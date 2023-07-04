"الدعم السريع" تقول إنها أسقطت طائرة للجيش السوداني في الخرطوم

أسقِطت طائرة حربية، الثلاثاء، في الخرطوم، حيث وقعت مواجهات واستهدفت نيران المدفعية عدة أحياء في العاصمة السودانية التي اندلعت فيها الحرب منذ 15 أبريل، وقال شاهد في شمال الخرطوم: "رأينا طيارين يهبطون بالمظلات، فيما كانت الطائرة تتهاوى قبل أن تسقط".
وأكد مصدر في قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو لـ"فرانس برس" إسقاط طائرة للجيش، وأكدت هذه القوات في بيان أنها "أوقفت الطيار بعد هبوطه"، واتهمت كذلك الجيش الذي يقوده الفريق أول عبدالفتاح البرهان بإطلاقها.
وقال أحد سكان أم درمان الثلاثاء إن "مواجهات عنيفة وقعت، واستُخْدِمت فيها كل أنواع الأسلحة".
وأفاد شهود آخرون بأنهم رأوا "طائرات تُغِير على موقع بالقرب من مبنى التلفزيون" الذي شنّت قوات الدعم السريع هجومًا عليه هذا الأسبوع، وفي شرق العاصمة، أفاد سكان كذلك بوقوع اشتباكات بأسلحة أوتوماتيكية.