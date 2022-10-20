الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية احتجاجاً على قتل الاحتلال لشاب فلسطيني

ودعت حركة فتح في بيان الفلسطينيين إلى هذا الإضراب الشامل من أجل فارس القدس ومقاتلها عدي التميمي (20 عاماً)، الذي قتل خلال تنفيذه هجوماً عند مدخل مستوطنة معالي أدوميم الواقعة بين القدس والبحر الميت في الضفة الغربية، وفقاً لـ"فرانس برس".