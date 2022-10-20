الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية احتجاجاً على قتل الاحتلال لشاب فلسطيني

عم إضراب شامل اليوم (الخميس) مختلف مدن الضفة الغربية المحتلة للمرة الأولى منذ سنوات، احتجاجاً على مقتل الشاب الفلسطيني عدي التميمي، مساء أمس بعد إطلاقه النار على جنود الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مستوطنة.
ودعت حركة فتح في بيان الفلسطينيين إلى هذا الإضراب الشامل من أجل فارس القدس ومقاتلها عدي التميمي (20 عاماً)، الذي قتل خلال تنفيذه هجوماً عند مدخل مستوطنة معالي أدوميم الواقعة بين القدس والبحر الميت في الضفة الغربية، وفقاً لـ"فرانس برس".
وتوقفت المواصلات العامة بين المدن، فيما أغلقت المحال التجارية أبوابها حتى في القرى والمخيمات.
وظهر "التميمي" في تسجيل فيديو وهو يطلق الرصاص من مسدسه على حراس المستوطنة بالرغم من كثافة النيران، التي كانوا يطلقونها عليه.