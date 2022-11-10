"جانتس": "نتنياهو" أقدم على توجيه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية لكنه تراجع

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم (الخميس): "إن بنيامين نتنياهو عندما كان رئيسًا للوزراء كاد يُقدم على تنفيذ سيناريو توجيه ضربة للمنشآت النووية في إيران، لكنه تراجع عنها في النهاية، ولا أريد أن أقدّم إيضاحات أكثر".