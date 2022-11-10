"جانتس": "نتنياهو" أقدم على توجيه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية لكنه تراجع

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم (الخميس): "إن بنيامين نتنياهو عندما كان رئيسًا للوزراء كاد يُقدم على تنفيذ سيناريو توجيه ضربة للمنشآت النووية في إيران، لكنه تراجع عنها في النهاية، ولا أريد أن أقدّم إيضاحات أكثر".
وأضاف "جانتس" في تصريحات نقلتها صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية: "لقد حققنا الجاهزية، ولدينا المزيد من القدرات التي نطورها، ولدينا عمليات طويلة الأمد، لكن يتعين على قيادة البلاد أولاً أن تدرس هذا الخطوة بعناية، قبل الإقدام عليها".
وأكد قدرة "إسرائيل" على تنفيذ عمليات ضد المنشآت النووية في إيران، ودعا إلى الاستمرار في تعزيز هذه القدرة.