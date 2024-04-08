الإمارات.. غداً المتمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر السعيد

وقال عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل رئيس اللجنة - في بيان صدر مساء اليوم - إن اللجنة وبعد التحري ومراعـاة جميع طرق الإثبات الشرعية وبعد الاتصالات التي أجرتها مع الدول المجـاورة، لم يثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر شوال لهذا العام.. وعليه فإن يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 هو المتمم لشهر رمضان المبارك 1445، وإن يوم الأربعاء الموافق 10 ابريل 2024 هو غرة شهر شوال.