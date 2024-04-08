الإمارات.. غداً المتمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر السعيد

أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال في دولة الإمارات، أن غداً الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان وأن بعد غد الأربعاء هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد.
وقال عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل رئيس اللجنة - في بيان صدر مساء اليوم - إن اللجنة وبعد التحري ومراعـاة جميع طرق الإثبات الشرعية وبعد الاتصالات التي أجرتها مع الدول المجـاورة، لم يثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر شوال لهذا العام.. وعليه فإن يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 هو المتمم لشهر رمضان المبارك 1445، وإن يوم الأربعاء الموافق 10 ابريل 2024 هو غرة شهر شوال.