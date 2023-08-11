"السرية" تُثير المدعين.. قاضية تسمح لـ"ترامب" بالأدلة غير الحساسة في محاكمته!

ومن الممارسات المعيارية أن يطلب المدعون الاتحاديون أوامر حماية قبل مشاركة الأدلة مع محامي الدفاع لحماية السجلات السرية، وضمان نزاهة المحاكمة. وفي كثير من الأحيان لا يعارض محامو الدفاع ذلك؛ لأنه يبطئ تقديم الحكومة الأدلة؛ ما يساعد على الاستعداد للقضية.. لكن محامي ترامب جادلوا بأن نطاق أمر الحماية مبالَغ في اتساعه، ويتعارض مع حقوقه في حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.