بينها 3 آلاف لم تنفجر.. "إسرائيل" قصفت غزة بـ 45 ألف قنبلة خلال 100 يوم

قدرت منظمة "هانديكاب إنترناشونال" غير الحكومية، أن ثلاثة آلاف قنبلة على الأقل من أصل 45 ألفا أطلقتها "إسرائيل" على قطاع غزة بين 7 أكتوبر ومنتصف يناير لم تنفجر، بحسب ما حذر مسؤول نائب مدير العمليات الدولية في المنظمة، جان بيار ديلومييه، اليوم (الاثنين).
وقال "ديلومييه" لإذاعة فرنسا الدولية: "ثمة 3 آلاف قنبلة من بين هذه القنابل الـ45 ألفاً، لم تنفجر، وستشكل تلك، في الواقع، خطراً إضافياً ولاسيما بالنسبة للمدنيين عند العودة في الوقت الذي يتعين فيه نشر المساعدات الإنسانية".
وأضاف: "إن وقف إطلاق النار وحده كفيل بمنح المزيد من الرؤية، لمنظمة هانديكاب إنترناشونال، كي تبدأ بالطبع أعمال إزالة الألغام وتلوث مخلفات الحرب من المتفجرات"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وتابع: "يتعين على التقييم المتعلق بإزالة الألغام أن يمكّن الجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى من الانتشار في مناطق شمال غزة، المعزولة الآن عن هذه المساعدات الإنسانية وعن العاملين في المجال الإنساني".
وأمضى "ديلومييه" عدة أيام في رفح على الحدود المصرية، حيث يقيم حوالى 1,5 مليون فلسطيني، معظمهم من النازحين.
وفي بداية شهر مارس، أرسلت منظمة هانديكاب إنترناشونال المدافعة عن الأشخاص المصابين بإعاقات ناجمة عن النزاعات والتي تتخذ من فرنسا مقرا لها، خبيرين لمدة 15 يوماً للشروع في تقييم احتياجات إزالة الألغام في قطاع غزة.