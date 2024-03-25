بينها 3 آلاف لم تنفجر.. "إسرائيل" قصفت غزة بـ 45 ألف قنبلة خلال 100 يوم

قدرت منظمة "هانديكاب إنترناشونال" غير الحكومية، أن ثلاثة آلاف قنبلة على الأقل من أصل 45 ألفا أطلقتها "إسرائيل" على قطاع غزة بين 7 أكتوبر ومنتصف يناير لم تنفجر، بحسب ما حذر مسؤول نائب مدير العمليات الدولية في المنظمة، جان بيار ديلومييه، اليوم (الاثنين).