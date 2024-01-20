الإبادة مستمرّة لليوم الـ106.. قصف متواصل يخلّف عددًا من الشهداء بغزة

استُشهد عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصف الاحتلال المتواصل على أنحاء متفرّقة في قطاع غزة، جوًّا وبرًّا وبحرًا، مع دخول العدوان يومه السادس بعد المئة.