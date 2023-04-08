الاتحاد الأوروبي يدعو الإسرائيليين والفلسطينيين للتحلي بالحد الأقصى من ضبط النفس

وقال "بوريل" في بيان: "من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها. وفي الوقت نفسه ينبغي أن يكون أي رد فعل متناسبًا. ويدعو الاتحاد الأوروبي إلى وقف العنف الدائر على الفور. يجب فعل كل شيء لمنع اتساع نطاق الصراع"، وفقاً لـ"رويترز".