الاتحاد الأوروبي يدعو الإسرائيليين والفلسطينيين للتحلي بالحد الأقصى من ضبط النفس

دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم (السبت)، إسرائيل والفلسطينيين إلى التحلي بضبط النفس والهدوء أثناء فترة الأعياد الراهنة ووقف تصاعد العنف.
وقال "بوريل" في بيان: "من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها. وفي الوقت نفسه ينبغي أن يكون أي رد فعل متناسبًا. ويدعو الاتحاد الأوروبي إلى وقف العنف الدائر على الفور. يجب فعل كل شيء لمنع اتساع نطاق الصراع"، وفقاً لـ"رويترز".
وطاب جميع الأطراف بالتحلي بالحد الأقصى من ضبط النفس، وتجنب المزيد من التصعيد والالتزام بالهدوء خلال فترة الأعياد الدينية الراهنة.