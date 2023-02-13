الخارجية الفلسطينية تُطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف جرائم الاحتلال

وقالت الخارجية في بيان: الاحتلال الإسرائيلي يسابق الزمن لحسم مستقبل قضايا الوضع النهائي من جانب واحد بالقوة؛ وذلك بهدف تعميق الاحتلال، والاستيطان، وطرد الفلسطينيين من أرضهم، وتهجيرهم، بعد هدم منازلهم.