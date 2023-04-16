مصر تدعو للوقف الفوري للعمليات العسكرية في السودان وتغليب لغة الحوار

وعبرت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم عن أسفها الشديد وخالص عزائها لسقوط ضحايا ووقوع إصابات بين صفوف الأشقاء في السودان، سواء من العسكريين أو المدنيين، جراء المواجهات العسكرية الجارية، مؤكدة أنها لن تألو جهداً في القيام بالجهود اللازمة بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة، من أجل نزع فتيل الأزمة الراهنة.