بمشروع قانون.. حكومة أيرلندا تسعى إلى تقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية

وقال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن، الثلاثاء، إن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو بأن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية غير قانوني قد غير المسار الذي عليه يمكن للحكومة المضي قدمًا في هذه المسألة.