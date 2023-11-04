الدفعة الـ13.. 50 شاحنة مساعدات تعبر رفح نحو غزة اليوم

ومن المرتقب "وفق سكاي نيوز عربية" وصول قافلة مساعدات إنسانية مصرية جديدة في وقت لاحق من اليوم السبت إلى العريش، مقدمة من بنك الطعام المصري، تضمُّ "120" شاحنة محملة بنحو ألفَيْ طنّ من المواد الغذائية تكفي قرابة "150" ألف أسرة.