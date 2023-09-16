"أردوغان" يلوّح بتخلي تركيا عن الانضمام للاتحاد الأوروبي

وكان البرلمان الأوروبي قد وافق، الأربعاء الماضي، على "تقرير تركيا عام 2022" الذي اعتبر أن "أنقرة لا تزال مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وحليفًا في الناتو، وشريكًا رئيسيًّا في الأمن والعلاقات التجارية والاقتصادية والهجرة"؛ لكنه يتوقع منها أن "تحترم القيم الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، والالتزام بقوانين الاتحاد الأوروبي ومبادئه والتزاماته".