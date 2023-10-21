ماكرون: قطر أدت "دوراً مهماً جداً" في الإفراج عن الرهينتين الأمريكيتين لدى حماس

كما أشار الرئيس الفرنسي، الجمعة، إلى أنه لا يستبعد التوجه إلى الشرق الأوسط "في الأيام المقبلة، أو الأسابيع المقبلة"، إذا كان ذلك سيؤدي إلى "تأمين نتائج مفيدة".