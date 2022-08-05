"صدام الصين وأمريكا" يشتعل.. بكين تعلق التعاون وواشنطن تلوح برد!

ردًّا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى تايوان، أعلنت الصين، اليوم الجمعة، إيقاف التعاون مع الولايات المتحدة في عدد من المجالات؛ ما دفع الأخيرة للرد.
وأعلنت الخارجية الصينية تعليق المحادثات العسكرية والأمنية مع واشنطن، وإلغاء محادثات المناخ أيضًا، كما أعلنت تعليق التعاون مع الولايات المتحدة بشأن مكافحة المخدرات، وبشأن الهجرة غير الشرعية وآلية السلامة البحرية.
في المقابل أعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي أن الصين لا تستطيع منع واشنطن من العمل في البحار والأجواء. كما قال: "مستعدون للرد على أي تصعيد صيني".
يشار إلى أن زيارة نانسي بيلوسي لجزيرة تايوان استغرقت أقل من 24 ساعة، لكنها أثارت غضب بكين.
وتعتبر بكين مبادرة "بيلوسي" أعلى مسؤول أمريكي منتخب يزور تايبيه منذ 25 عامًا، استفزازًا ونكوصًا عن الوعود التي قطعتها الولايات المتحدة للصين.
من جانبها أكدت "بيلوسي" بحزم أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن الجزيرة التي تعيش تحت التهديد الدائم من قبل الجيش الصيني؛ بحسب ما نقلت "العربية.نت".
إلى ذلك أكدت الإدارة الأمريكية لبكين التزامها بسياسة "صين واحدة"، ونأت بنفسها عن زيارة "بيلوسي" لتايوان، قائلة: إن رئيسة مجلس النواب الأمريكي تتخذ قراراتها بنفسها.
يشار إلى أن زيارة "بيلوسي" هي أول زيارة يقوم بها رئيس مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان منذ عام 1997؛ مما يجعلها أعلى مسؤول أمريكي يزور الجزيرة منذ 25 عامًا.