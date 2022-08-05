"صدام الصين وأمريكا" يشتعل.. بكين تعلق التعاون وواشنطن تلوح برد!

ردًّا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى تايوان، أعلنت الصين، اليوم الجمعة، إيقاف التعاون مع الولايات المتحدة في عدد من المجالات؛ ما دفع الأخيرة للرد.