"التعاون الإسلامي" تدعو إلى احترام الوضع المعترف به دوليًا لجامو وكشمير

وجددت المنظمة دعوتها لإلغاء جميع الإجراءات غير القانونية التي تم اتخاذها منذ 5 أغسطس 2019؛ بهدف تغيير التركيبة السكانية للمنطقة المتنازع عليها، معلنة عن تضامنها مع شعب جامو وكشمير في سعيه من أجل نيل حقه في تقرير المصير.