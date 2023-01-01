الهند وباكستان تتبادلان قوائم المواقع النووية الخاضعة لاتفاقية الحظر والأسرى

وذكر البيان وفق "روسيا اليوم"، أن الاتفاقية التي أُبرمت في 31 ديسمبر 1988، ودخلت حيز التنفيذ في 27 يناير 1991، تُلزِم الهند وباكستان بإبلاغ بعضهما عن المواقع والمرافق النووية المشمولة بالاتفاقية، في 1 يناير من كل عام.