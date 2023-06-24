"تمرد فاغنر".. مركبات نقل جنود مدرعة تظهر أمام مقر البرلمان الروسي

وكان قائد مجموعة "فاغنر"، الجمعة، قد دعا إلى انتفاضة على قيادة الجيش الروسي، بعدما اتّهمها بقتل عدد كبير من عناصره في قصف استهدف مواقع خلفية لهم في أوكرانيا، في اتّهام نفته موسكو، مطالبة مقاتلي يفغيني بريغوجين باعتقاله بتهمة "الدعوة إلى تمرّد مسلّح".