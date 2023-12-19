المنسّق الأممي للسلام: نطاقُ القتل والدمار في غزة غيرُ مسبوق

قال المنسّق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط "تور وينسلاند"، اليوم "الثلاثاء": "إن نطاق القتل والدمار في غزة غير مسبوق، وعدد الضحايا بين المدنيين من النساء والأطفال كبير، ولا يمكن تخيله، جراء الهجوم الإسرائيلي".