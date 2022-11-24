تركيا تقصف منشآت نفطية يديرها الأكراد في شمال سوريا

وأوضحت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أن عشرات من بينهم 11 من مقاتليها لقوا حتفهم في الضربات، وهذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها تركيا منهجيًّا حقول النفط في المنطقة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية؛ وفقًا لـ"رويترز".