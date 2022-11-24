تركيا تقصف منشآت نفطية يديرها الأكراد في شمال سوريا

قصفت طائرات تركية مسيرة منشآت نفطية رئيسية تديرها قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا؛ بحسب ما ذكرت 3 مصادر، في ضربات جوية أدانتها الولايات المتحدة بشدة.
وأوضحت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أن عشرات من بينهم 11 من مقاتليها لقوا حتفهم في الضربات، وهذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها تركيا منهجيًّا حقول النفط في المنطقة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية؛ وفقًا لـ"رويترز".
وبدأت طائرات حربية تركية شن ضربات على قواعد وحدات حماية الشعب الكردية السورية في شمال سوريا مطلع الأسبوع؛ مما أدى إلى ضربات انتقامية على طول الحدود السورية.