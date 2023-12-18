مصادر أمنية مصرية: إسرائيل وحماس منفتحتان على وقف إطلاق النار

ذكر مصدران أمنيان مصريان، أن إسرائيل وحماس منفتحتان على تجديد المحادثات، ووقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، لكن لا تزال هناك خلافاتٌ حول كيفية تنفيذ ذلك.