مصادر أمنية مصرية: إسرائيل وحماس منفتحتان على وقف إطلاق النار

ذكر مصدران أمنيان مصريان، أن إسرائيل وحماس منفتحتان على تجديد المحادثات، ووقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، لكن لا تزال هناك خلافاتٌ حول كيفية تنفيذ ذلك.
وتصر حماس -بحسب المصادر الأمنية المصرية- على "الموافقة على استكمال هدنة تسليم الرهائن بقائمة تُحددها الحركة ولا يفرضها عليها أحد".
وأشارت المصادر إلى أن: "إسرائيل اضطرت إلى الموافقة على قائمة الرهائن من المدنيين التي تُحددها حماس"، كما "طلبت جدولاً زمنياً والاطلاع على القائمة".
والسبت، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ أنه يريد مواصلة "الضغط العسكري" على حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، رغم التظاهرات التي أثارها مقتل ثلاث رهائن "عن طريق الخطأ" برصاص الجيش الإسرائيلي.
وصرّح نتنياهو في مؤتمر صحافي "شعرت بحزن شديد. أحزن ذلك الأمة بأكملها".