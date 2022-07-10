أمريكا والصين ينحرفان للمواجهة.. "زيلينسكي" يقيل سفراءه وروسيا تهاجم!

قال مسؤولون إن جنود المقاومة الأوكرانية خاضوا معارك لعرقلة التقدم العسكري الروسي على عدة جبهات في الوقت الذي ضغطت فيه الولايات المتحدة على الصين للانضمام إلى الغرب في معارضة الحرب في أوكرانيا بعد اجتماع غلب عليه التوتر لمجموعة العشرين.