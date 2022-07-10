أمريكا والصين ينحرفان للمواجهة.. "زيلينسكي" يقيل سفراءه وروسيا تهاجم!

قال مسؤولون إن جنود المقاومة الأوكرانية خاضوا معارك لعرقلة التقدم العسكري الروسي على عدة جبهات في الوقت الذي ضغطت فيه الولايات المتحدة على الصين للانضمام إلى الغرب في معارضة الحرب في أوكرانيا بعد اجتماع غلب عليه التوتر لمجموعة العشرين.
وقال حاكم خاركيف: إن ضربة صاروخية على المدينة الواقعة بشمال شرق البلاد أسقطت ثلاثة جرحى من المدنيين، لكن الهجمات الروسية الرئيسية تتركز فيما يبدو إلى الجنوب الشرقي من المدينة، وتحديدًا في لوجانسك ودونيتسك.
ويشكل الإقليمان اللذان كانا بالفعل تحت سيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو قبل الحرب في فبراير، منطقة دونباس الصناعية في شرق أوكرانيا.
وأبلغ مسؤولون أوكرانيون عن وقوع ضربات في كلا الإقليمين اليوم السبت، بينما قالت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة دورية: إن موسكو تجمع قوات من الاحتياط من جميع أنحاء البلاد قرب أوكرانيا.
وقال بافلو كيريلينكو حاكم إقليم دونيتسك عبر تطبيق تيليجرام: إن صاروخًا روسيًّا أصاب بلدة دروزكيفكا الواقعة خلف خط المواجهة، وأشار إلى قصف مراكز سكانية أخرى.
كما قال حاكم منطقة لوجانسك سيرهي جايداي عبر تيليجرام: "الروس يطلقون النار على طول خط المواجهة بأكمله"، لكنه ذكر لاحقًا أن هجومًا مضادًّا للقوات الأوكرانية أصاب مخازن أسلحة وذخيرة روسية وأجبر موسكو على وقف هجومها.
وتنفي روسيا، التي أعلنت بسط سيطرتها على إقليم لوجانسك بالكامل الأسبوع الماضي، استهداف المدنيين؛ بحسب ما نقلت "سكاي نيوز عربية".
في نفس الوقت أقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي عددًا من سفراء بلاده في الخارج، وأعلن في مرسوم لم يوضح سبب القرار، إقالة سفراء أوكرانيا لدى ألمانيا والهند والتشيك والنرويج والمجر.
وحث "زيلينسكي" دبلوماسييه على حشد الدعم الدولي والمساعدات العسكرية لأوكرانيا لإبطاء تقدم القوات الروسية.
وبعدها بساعات وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرًا بإرسال أسلحة جديدة تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار لأوكرانيا، تشمل أربعة أنظمة صاروخية إضافية من طراز هيمارس.
وقال "زيلينسكي": إن هذا العتاد يمثل احتياجات ذات أولوية، وأضاف على "تويتر": "هذا ما يساعدنا في الضغط على العدو".
وتعليقًا على توريد الأسلحة الجديدة، قالت السفارة الروسية في واشنطن: إن الولايات المتحدة تريد "إطالة أمد الصراع بأي ثمن" وتعويض الخسائر العسكرية الأوكرانية.
توتُّر بين أمريكا والصين
ودعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، المجتمع الدولي إلى إدانة العمليات العسكرية الروسية، وقال: إنه ناقش مخاوف واشنطن مع نظيره الصيني وانغ يي بشأن وقوف بكين في صف موسكو، وذلك خلال محادثات استمرّت أكثر من خمس ساعات.
وتحدث "بلينكن" إلى صحفيين من جزيرة بالي الإندونيسية بعد اجتماع الجمعة لوزراء خارجية مجموعة العشرين، وكان الوزير الروسي سيرجي لافروف قد انسحب من الاجتماع وندّد بتركيز الغرب على توجيه "انتقادات مسعورة" لبلده.
وقال "بلينكن" في مؤتمر صحفي بعد المحادثات: "أبلغت مستشار الدولة "وزير الخارجية الصيني" مرة أخرى بأننا قلقون بشأن وقوف جمهورية الصين الشعبية مع روسيا".
وأضاف أنه لا يعتقد أن الصين تتصرّف بطريقة محايدة في وقت دعمت فيه روسيا في الأمم المتحدة "ورددت الدعاية الروسية".
وقال بيان أصدرته الخارجية الصينية، دون الخوض في تفاصيل: إن وانغ وبلينكن ناقشا "القضية الأوكرانية".
ونقل البيان عن وانغ قوله: إن العلاقات الصينية الأمريكية مهددة "بالانحراف" أكثر عن مسارها مع "اعتقاد كثير من الناس أن الولايات المتحدة تعاني من نوبة خطيرة ومتنامية من رهاب الصين".
وقبل فترة وجيزة من العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير، أعلنت بكين وموسكو تأسيس شراكة "لا حدود لها"، لكنّ مسؤولين أمريكيين قالوا إنهم لم يلحظوا محاولات صينية لتجنب العقوبات الصارمة التي تقودها الولايات المتحدة على روسيا أو تزويدها بعتاد عسكري.
وقال أوليه سينيهوبوف حاكم مدينة خاركيف عبر تيليجرام: إنه بالإضافة إلى الضربة الصاروخية التي أصابت المدينة، نجح المقاتلون الأوكرانيون في التصدّي لهجومين روسيين بالقرب من ديمينتيفكا، وهي بلدة تقع بين المدينة والحدود مع روسيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية: إن قواتها قصفت "قاعدتين لمرتزقة أجانب ينتشرون قرب خاركيف"، وقال المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف: إن طائرتين أوكرانيتين من طراز سو-25 أسقطتا في منطقة ميكولايف الجنوبية، كما تم تدمير خمسة مستودعات للذخيرة، منها ما يقع في المنطقة وأخرى في منطقتي دنيبروبتروفسك ودونيتسك الشرقيتين.
وقالت القوات المدعومة من روسيا في جمهورية دونيتسك الشعبية التي أعلنت استقلالها من جانب واحد: إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 17 هناك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وذكرت أن القوات الأوكرانية قصفت عشرة مواقع في المنطقة.