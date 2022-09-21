بعد قرار "بوتين".. الغرب يدرس الرد على إعلان تعبئة الجيش الروسي

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في وقت سابق اليوم التعبئة العامة العسكرية جزئيًّا في روسيا؛ على أن تبدأ اعتبارًا من اليوم؛ وذلك على خلفية الحرب في أوكرانيا؛ حيث مُنِيَ الجيش الروسي أخيرًا بخسائر كبيرة.