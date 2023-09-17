حديث عن فوضى.. طهران: عملية مخابراتية تنتهي بالاستيلاء على شحنة أسلحة أمريكية ضخمة

أعلن رئيس قضاء محافظة هرمزكان جنوب إيران، مجتبى قهرماني، ضبطَ شحنة كبيرة من الأسلحة الأمريكية وأدوات مخصصة لأعمال الشغب في عوامةٍ بالمياه الجنوبية للبلاد.
وقال مجتبى قهرماني: "بالتنسيق مع رئيس دائرة ميناء خمير القضائية، ونتيجة لرصد وجهود قوات الاستخبارات الإيرانية؛ تم الاستيلاء على شحنة كبيرة من الأسلحة والأدوات الأمريكية المخصصة لإثارة الفوضى وأعمال الشغب، عند دخولها الحدودَ المائية في جنوب إيران".
ووفق ما نقله الأحد موقع "روسيا اليوم" نقلًا عن مصادر إعلامية إيرانية؛ فقد أشار رئيس جهاز القضاء في هرمزكان، إلى أن الشحنة المذكورة كانت موضوعة في عوامة؛ موضحًا "أن قوات جهاز الاستخبارات، بعد علمهم بنقل هذه الشحنة الكبيرة من الأسلحة التي تضم أكثر من 6000 جهاز صعق كهربائي أمريكي الصنع، يُستخدم في إثارة الفوضى وأعمال الشغب؛ صمموا ونفّذوا عملية للاستيلاء على هذه الشحنة".
وأضاف: نتيجة عمل استخباراتي دقيق، تمت مراقبة واعتراض الشحنة المعنية منذ وقت تحميلها على الجانب الآخر من حدود البلاد، وبمجرد دخولها المياه الإيرانية تم التعرف والاستيلاء عليها في محيط ميناء "خمير".
وأوضح: "في هذا الصدد، تم القبض على شخصين وإيداعهما الحبس الاحتياطي على ذمة صدور أمر جنائي، كما أن آخرين من عملاء ومنتسبي الشبكة يخضعون لسلطة استخباراتية كاملة".
وأشار قهرماني: "إلى أن التحقيقات الأولية وتقارير الجهات المرتبطة؛ تفيد بأنه تم تجهيز هذه الشحنة من الأسلحة ونقلها إلى البلاد لإحداث الفوضى في الأيام المقبلة".