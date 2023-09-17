حديث عن فوضى.. طهران: عملية مخابراتية تنتهي بالاستيلاء على شحنة أسلحة أمريكية ضخمة

ووفق ما نقله الأحد موقع "روسيا اليوم" نقلًا عن مصادر إعلامية إيرانية؛ فقد أشار رئيس جهاز القضاء في هرمزكان، إلى أن الشحنة المذكورة كانت موضوعة في عوامة؛ موضحًا "أن قوات جهاز الاستخبارات، بعد علمهم بنقل هذه الشحنة الكبيرة من الأسلحة التي تضم أكثر من 6000 جهاز صعق كهربائي أمريكي الصنع، يُستخدم في إثارة الفوضى وأعمال الشغب؛ صمموا ونفّذوا عملية للاستيلاء على هذه الشحنة".