تحطم طائرة استطلاع في بحر الصين.. وبكين تحذّر

أعلنت الصين، اليوم، عن تحطم طائرة استطلاع بدون طيار في مياه بحر الصين الجنوبي في وقت سابق من مايو الحالي، مطالبة بتوخي الحذر.
وذكر موقع "سكاي نيوز" أن بكين حذّرت من تحطم طائرة صينية بدون طيار للمسح البيئي يبلغ طولها 4 أمتار في المياه بين تايوان والفلبين، في الوقت الذي يستعد فيه جيش التحرير الشعبي الصيني لإطلاق تدريبات تستمر يومين حول الجزيرة.
وفي إشعار موجز، قالت إدارة السلامة البحرية الصينية إن المُسَيرة التي يبلغ طولها 4 أمتار (13 قدمًا) لمسح المحيط، تحطمت في البحر في وقت سابق من هذا الشهر.
ولم تحدد موعدًا، ونبهت السفن إلى أن تكون في حالة تأهب.
يأتي الحادث مع تصاعد التوترات في بحر الصين الجنوبي، مع سلسلة من المواجهات البحرية بين السفن الصينية والفلبينية في الأشهر الأخيرة. كما يأتي بعد أن أجرت الولايات المتحدة والفلبين مناورات عسكرية في غرب المحيط الهادئ الشهر الماضي، ونشرت صواريخ متوسطة المدى.
وتستخدم كل من الصين والولايات المتحدة -بشكل متزايد- طائرات بدون طيار مدنية وعسكرية في المياه المتنازع عليها.