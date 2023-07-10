الحل سياسي وليس عسكريًا.. ما الهدف الحقيقي للهجوم الأوكراني ضد روسيا؟

استمرت أوكرانيا في التحفظ على الكشف عن الهدف الحقيقي من الهجوم المضاد، الذي يشنه جيشها منذ أكثر من شهر، ضد القوات الروسية الغازية لأراضيها، على امتداد خط الجبهة، الذي يشكل شبه قوس يمتد لأكثر من ألف كيلومتر من ساحل البحر الأسود حتى الحدود الشمالية الشرقية لأوكرانيا مع روسيا، واكتفت أوكرانيا بترديد أن الهدف هو استعادة كل الأراضي، التي تحتلها روسيا.
وتختلف تقييمات العسكريين الأوروبيين والأميركيين حول مدى قدرة الجيش الأوكراني على تحرير كل الأراضي، التي تحتلها روسيا خلال الهجوم المضاد، فمنهم من يرى أن الهجوم المضاد سيُحقق هدفه المعلن، مبرهنين على رجاحة رأيهم بنجاح أوكرانيا في استعادة أجزاء كبيرة من الأراضي وعدة قرى وبلدات صغيرة منذ بدء الهجوم، ومنهم من يعتقد أن الهجوم المضاد الأوكراني سينتزع بعض الأراضي لاسيما مع تزويد دول شمال الأطلسي "الناتو" لأوكرانيا بعتاد عسكري متقدم، لكن الهجوم المضاد لن يتحول إلى هزيمة للروس.
ويذهب هؤلاء إلى أن الهدف الحقيقي للهجوم المضاد هو الضغط على روسيا لإجبارها على الدخول في مفاوضات جدية لإنهاء الحرب، وقد كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال حوار مع شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية أمس، ما يشير إلى صحة رأي هؤلاء العسكريين، فلم ينف أو يعترض على المعلومات الواردة في تقرير صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، التي أفادت بأن المسؤولين الأوكرانيين أبلغوا مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ويليام بيرنز، في رحلة أخيرة إلى كييف أن الهدف من الهجوم المضاد الجديد هو الاقتراب من حدود القرم، التي احتلتها روسيا عام 2014 ثم إجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الدخول في مفاوضات؛ ما يعني أن القيادة الأوكرانية تؤمن بأن الصراع مع روسيا سيُحل سياسيًا وليس عسكريًا.