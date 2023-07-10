الحل سياسي وليس عسكريًا.. ما الهدف الحقيقي للهجوم الأوكراني ضد روسيا؟

ويذهب هؤلاء إلى أن الهدف الحقيقي للهجوم المضاد هو الضغط على روسيا لإجبارها على الدخول في مفاوضات جدية لإنهاء الحرب، وقد كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال حوار مع شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية أمس، ما يشير إلى صحة رأي هؤلاء العسكريين، فلم ينف أو يعترض على المعلومات الواردة في تقرير صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، التي أفادت بأن المسؤولين الأوكرانيين أبلغوا مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ويليام بيرنز، في رحلة أخيرة إلى كييف أن الهدف من الهجوم المضاد الجديد هو الاقتراب من حدود القرم، التي احتلتها روسيا عام 2014 ثم إجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الدخول في مفاوضات؛ ما يعني أن القيادة الأوكرانية تؤمن بأن الصراع مع روسيا سيُحل سياسيًا وليس عسكريًا.