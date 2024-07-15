بـ 3 مجازر جديدة.. ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 38664 شهيداً

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 283 على التوالي، إلى 38664 شهيداً، ونحو 89097 جريحاً؛ معظمهم من النساء والأطفال.