بـ 3 مجازر جديدة.. ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 38664 شهيداً

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 283 على التوالي، إلى 38664 شهيداً، ونحو 89097 جريحاً؛ معظمهم من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 80 فلسطينياً وإصابة 216 بجروحٍ مختلفة بعضها خطيرة، إضافة إلى ارتكاب 3 مجازر بحق العائلات، خلال الساعات الـ 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وأكّدت وجود عشرات الشهداء تحت رُكام المنازل المدمّرة في مناطق القطاع كافة، لم يتم انتشالهم لعدم توافر الإمكانات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.