تحركات إسرائيل تزعجها.. إيران تُبدي استعدادًا للتعاون مع "الوكالة الذرية"

وقالت مصادر إسرائيلية: إن المحادثات ستركز على الملف النووي الإيراني؛ مشيرة إلى أن زيارة "لابيد" لألمانيا تأتي في إطار جهود دبلوماسية تبذلها إسرائيل لإقناع القوى الغربية بالتراجع عن إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

في هذه الأثناء، كشف مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب لا تتوقع إحياء الاتفاق، قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في نوفمبر المقبل.