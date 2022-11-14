أمريكا: انتهاكات إيران لحقوق الإنسان يجب ألا تمضي بلا عواقب

شدد مستشار البيت الأبيض للأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم (الاثنين)، على أن انتهاكات إيران لحقوق الإنسان يجب ألا تمضي بلا عواقب.
وقال "سوليفان" في بيان: "إن واشنطن تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير الواردة من إيران بشأن اعتقالات جماعية ومحاكمات صورية، والآن حُكم بالإعدام على متظاهرين"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأكد مواصلة بلاده الوقوف إلى جانب الشركاء والحلفاء في العالم، سعيًا إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات في إيران، من خلال العقوبات وغيرها من الوسائل.
ورحب مستشار البيت الأبيض بالعقوبات الأوروبية الجديدة المفروضة على طهران، ردًا على قمع المتظاهرين الإيرانيين.