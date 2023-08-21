"كييف" تدرس استخدام ممر بديل في البحر الأسود لتصدير الحبوب

تدرس "كييف" حاليًا تصدير شحنات الحبوب، عبر ممر جرى تجربته مؤخرًا في البحر الأسود، وأبحرت خلاله سفينة الأسبوع الماضي. بحسب مسؤول زراعي أوكراني كبير، اليوم الاثنين.
وتغلق روسيا، الموانئ الأوكرانية منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022، وتهدد باعتبار كل السفن أهدافًا عسكرية محتملة منذ انسحابها يوليو الماضي، من اتفاق لتوفير ممر آمن كانت تدعمه الأمم المتحدة.
وردًا على ذلك، أعلنت أوكرانيا عن "ممر إنساني" على مقربة من الساحل الغربي للبحر بالقرب من رومانيا وبلغاريا.
وعبرت الممر الأسبوع الماضي، سفينة حاويات ترفع علم هونغ كونغ، كانت عالقة في ميناء أوديسا، منذ الحرب دون أن تتعرض لإطلاق نار.
وقال نائب رئيس المجلس الزراعي دينيس مارشوك، أكبر منظمة للأنشطة الزراعية في أوكرانيا، للتلفزيون الوطني: "لقد مرت سفينة تجارية واحدة فقط عبره حتى الآن، وقد أبدت استعدادها للتحرك عبر طرق بديلة".
وأضاف: "ينبغي أن تمر ربما سبع إلى ثماني سفن أخرى.. ثم ربما تصبح هذه الطرق البديلة في المستقبل ممرًا لحركة السفن التي تنقل شحنات الحبوب والبذور الزيتية".
ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز"، عن نائب وزير الاقتصاد الأوكراني أولكسندر جريبان، قوله: إن "كييف" تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على مخطط مع شركات تأمين عالمية، لتغطية سفن الحبوب التي تبحر من موانئ البحر الأسود وإليها.