"كييف" تدرس استخدام ممر بديل في البحر الأسود لتصدير الحبوب

وتغلق روسيا، الموانئ الأوكرانية منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022، وتهدد باعتبار كل السفن أهدافًا عسكرية محتملة منذ انسحابها يوليو الماضي، من اتفاق لتوفير ممر آمن كانت تدعمه الأمم المتحدة.