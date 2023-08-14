النيجر.. قادة الانقلاب يؤكّدون لعلماء دين زاروا البلاد انفتاحهم على الحوار

وادعى أن الانقلاب كان نابعاً من نية حسنة، حيث أشار إلى أنهم قاموا به لصد المخاطر المحتملة التي كانت ستؤثر ليس فقط في جمهورية النيجر، بل أيضا في نيجيريا.