50 نائبًا يطالبون "بايدن" بعدم العودة للاتفاق النووي مع إيران قبل مشاورة الكونجرس

طالب 50 نائبًا ديمقراطيًّا وجمهوريًّا الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم "الخميس"، بإطْلاع الكونجرس على النص الكامل لأي اتفاق نووي مع إيران، وعدم العودة للاتفاق قبل مشاورة الكونجرس.
وقال النواب في رسالة مشتركة: "إننا نحثّك على عدم العودة إلى أي اتفاق مع إيران، قبل تقديم النص الكامل له وأي اتفاقيات جانبية متعلقة به للكونجرس".
وحذّر النواب من الوثوق بإيران؛ فالحرس الثوري وميليشياته مثل "حزب الله" والحوثيين، والفصائل الشيعية في العراق، تسبّبوا في مقتل مئات الأمريكيين، ومهاجمة قواعد أمريكية في المنطقة".
وأعربوا عن قلقهم مما يجري تناقله بشأن بنود محتملة في نص الاتفاق النووي.
وقالوا: "إن مخاوفنا تتعلّق ببنود قد تسمح لروسيا بلعب دور في قدرات إيران النووية".
وأضافوا: "يجب ألا نسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن يكون الضامن للاتفاق النووي".