50 نائبًا يطالبون "بايدن" بعدم العودة للاتفاق النووي مع إيران قبل مشاورة الكونجرس

طالب 50 نائبًا ديمقراطيًّا وجمهوريًّا الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم "الخميس"، بإطْلاع الكونجرس على النص الكامل لأي اتفاق نووي مع إيران، وعدم العودة للاتفاق قبل مشاورة الكونجرس.