الاحتلال الإسرائيلي يعتقل عددًا من الفلسطينيين ويُداهم منازل في الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عددًا من الفلسطينيين، وداهمت عدة منازل في بلدات محافظة الخليل.
وداهمت قوات الاحتلال داهمت بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، واعتقلت شابًا فلسطينيًا، وصادرت بعض ممتلكاته، كما اقتحمت بلدة دورا جنوبًا، وداهمت منزلًا آخر، واعتقلت صاحبه عقب تفتيش المنزل والعبث بمحتوياته.
كما فتشت عدة منازل في بلدة شيوخ العروب وبلدة يطا جنوب الخليل، إضافة إلى اقتحام بلدة بيت أمر شمال الخليل، وفتشت عدة منازل، كما داهم جنود الاحتلال منزل الأسير المحرر جلال قاسم الراعي، وحطموا بعض مقتنيات بالمنزل.