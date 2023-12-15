الاحتلال الإسرائيلي يعتقل عددًا من الفلسطينيين ويُداهم منازل في الخليل

وداهمت قوات الاحتلال داهمت بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، واعتقلت شابًا فلسطينيًا، وصادرت بعض ممتلكاته، كما اقتحمت بلدة دورا جنوبًا، وداهمت منزلًا آخر، واعتقلت صاحبه عقب تفتيش المنزل والعبث بمحتوياته.