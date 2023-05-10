صباح اليوم الـ 26 للصراع.. انفجارات قوية تهز الخرطوم

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 150 ألفاً لجأوا إلى الدول المجاورة، بينما يتجاوز عدد النازحين داخلياً في السودان الآن 700 ألف شخص، أي أكثر من ضعف العدد الذي تمّ تعداده قبل أسبوع وهو 340 ألفاً.