صباح اليوم الـ 26 للصراع.. انفجارات قوية تهز الخرطوم

شهد اليوم السادس والعشرون للنزاع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، حدوث انفجارات قوية هزت العاصمة الخرطوم، صباح الأربعاء.
واستيقظ السكان على أصوات الانفجارات والمدفعية الثقيلة، فيما شهدت مناطق متفرقة من العاصمة ليلة أمس انفجارَيْن كبيرَيْن في أنحاء المدينة التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة.
وبحسب "الفرنسية"، أرسل كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مفاوضين إلى المملكة، السبت، لإجراء مناقشات تمهيدية "فنية" فقط حول الممرات المؤمّنة للمساعدات الإنسانية، لكن حتى الآن لم يصدر أيُّ إعلان عن النتائج.
وغادر مفوض الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث؛ جدة التي كان قد وصل إليها الأحد، واقترح على الطرفَيْن الالتزام بـ"ضمان مرور المساعدات الإنسانية" عبر إعلان مبادئ، بحسب الأمم المتحدة.
ومنذ بدايته في 15 أبريل، أدّى النزاع إلى سقوط أكثر من 750 قتيلاً وخمسة آلاف جريح.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 150 ألفاً لجأوا إلى الدول المجاورة، بينما يتجاوز عدد النازحين داخلياً في السودان الآن 700 ألف شخص، أي أكثر من ضعف العدد الذي تمّ تعداده قبل أسبوع وهو 340 ألفاً.