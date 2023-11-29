مدته 4 أيام.. "حماس" أبلغت الوسطاء بموافقتها على تمديد ثانٍ لهدنة غزة

نقلت "فرانس برس" عن مصدر مطلع، اليوم (الأربعاء)، أن حركة "حماس" أبلغت الوسطاء بموافقتها على تمديد الهدنة 4 أيام، التي من المفترض أن تنتهي في الساعة السابعة من صباح الخميس (الخامسة بتوقيت غرينيتش)، بعد تمديدها يومين عن الاتفاق الأساسي.