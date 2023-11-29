مدته 4 أيام.. "حماس" أبلغت الوسطاء بموافقتها على تمديد ثانٍ لهدنة غزة

نقلت "فرانس برس" عن مصدر مطلع، اليوم (الأربعاء)، أن حركة "حماس" أبلغت الوسطاء بموافقتها على تمديد الهدنة 4 أيام، التي من المفترض أن تنتهي في الساعة السابعة من صباح الخميس (الخامسة بتوقيت غرينيتش)، بعد تمديدها يومين عن الاتفاق الأساسي.
وأفاد المصدر بأن "لدى حماس ما يمكّنها من إطلاق سراح إسرائيليين محتجزين لديها، ولدى الفصائل المسلحة الأخرى، وجهات مختلفة، خلال هذه الفترة، ضمن الآلية المتبعة وبنفس الشروط".
ودخلت الهدنة بين "إسرائيل" و"حماس" يومها السادس، اليوم، مع ترقب تبادل مزيد من الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين، فيما يكثف الوسطاء الدوليون جهودهم للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وكان قد جرى في وقت سابق تمديد الهدنة إلى يومين، وهو ما وصفه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بـ"بارقة أمل وإنسانية وسط ظلمة الحرب".