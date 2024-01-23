تُنفذ خلال 90 يوماً.. ما تفاصيل الخطة الأميركية المصرية القطرية لإنهاء حرب غزة؟

تزامناً مع الحديث عن خطة للاتحاد الأوروبي لوقف إطلاق نار دائم في غزة، وإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، تواترت الأخبار عن خطة ثلاثية وضعتها أميركا ومصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة "حماس" وغيرها من فصائل المقاومة الفلسطينية، فما تفاصيل الخطة الثلاثية التي أفادت مصادر مطلعة بأن إسرائيل و"حماس" أبدتا الاستعداد لمناقشتها؟
تتضمن الخطة ثلاث مراحل، فوفقاً لما ذكره مشاركون في محادثات الوساطة لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، فإن الوسطاء اقترحوا خطة مدتها 90 يوماً، مقسمة على ثلاث مراحل، تشمل المرحلة الأولى وقف القتال أولاً لعدد غير محدد من الأيام، حتى تقوم "حماس" بالإفراج عن جميع الرهائن المدنيين الإسرائيليين، وفي المقابل، تقوم إسرائيل بإطلاق سراح مئات الفلسطينيين الذين تعتقلهم، وسحب قواتها من بلدات ومدن غزة، والسماح بحرية الحركة في القطاع، وإنهاء مراقبة الطائرات بدون طيار، ومضاعفة كمية المساعدات التي تدخل إلى القطاع.
وتتضمن المرحلة الثانية، قيام "حماس" بإطلاق سراح الجنديات الإسرائيليات وتسليم الجثث، بينما تطلق إسرائيل سراح المزيد من الفلسطينيين، فيما تشمل المرحلة الثالثة إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين والرجال في سن القتال، الذين تعتبرهم حماس جنودًا، مقابل إعادة نشر إسرائيل بعض قواتها خارج الحدود الحالية لقطاع غزة.
وتضم الخطة أيضاً تشكيل صندوق دولي لإعادة إعمار غزة، وضمانات أمنية لقادة حماس السياسيين، وإعادة إطلاق عملية إنشاء دولة فلسطينية.