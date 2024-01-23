تُنفذ خلال 90 يوماً.. ما تفاصيل الخطة الأميركية المصرية القطرية لإنهاء حرب غزة؟

تتضمن الخطة ثلاث مراحل، فوفقاً لما ذكره مشاركون في محادثات الوساطة لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، فإن الوسطاء اقترحوا خطة مدتها 90 يوماً، مقسمة على ثلاث مراحل، تشمل المرحلة الأولى وقف القتال أولاً لعدد غير محدد من الأيام، حتى تقوم "حماس" بالإفراج عن جميع الرهائن المدنيين الإسرائيليين، وفي المقابل، تقوم إسرائيل بإطلاق سراح مئات الفلسطينيين الذين تعتقلهم، وسحب قواتها من بلدات ومدن غزة، والسماح بحرية الحركة في القطاع، وإنهاء مراقبة الطائرات بدون طيار، ومضاعفة كمية المساعدات التي تدخل إلى القطاع.