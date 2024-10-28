فوز الحزب الديمقراطي الاشتراكي في ليتوانيا بالجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية

فاز الحزب الديمقراطي الاشتراكي المعارض في ليتوانيا، بالجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية التي أقيمت أمس، حسب النتائج الأولية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية.
وكان الحزب قد حصل في الجولة الأولى على 20 مقعدًا بالبرلمان الليتواني. وضَمِنَ الحزب في الجولة الثانية دائرة انتخابية ذات ولاية واحدة.
وأدلى 41.31% من الناخبين بأصواتهم في الجولة الثانية؛ حسب ما أظهرته بيانات اللجنة الانتخابية المركزية مساء الأحد، بعد إغلاق صناديق الاقتراع، بنسبة مشاركة تفوق الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في عام 2020، ولكنها أقل من نسبة المشاركة في الجولة الأولى هذا العام.