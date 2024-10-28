فوز الحزب الديمقراطي الاشتراكي في ليتوانيا بالجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية

وأدلى 41.31% من الناخبين بأصواتهم في الجولة الثانية؛ حسب ما أظهرته بيانات اللجنة الانتخابية المركزية مساء الأحد، بعد إغلاق صناديق الاقتراع، بنسبة مشاركة تفوق الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في عام 2020، ولكنها أقل من نسبة المشاركة في الجولة الأولى هذا العام.