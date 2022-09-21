إيران تستهدف "انستغرام" مع اشتداد الاحتجاجات المناهضة للنظام

وأظهرت بيانات نتبلوكس، الذي يتخذ من لندن مقرًا له، تعطلاً شبه كامل لخدمة الإنترنت في أجزاء من إقليم كردستان في غرب إيران منذ يوم الاثنين، بينما عانت العاصمة طهران وأجزاء أخرى من البلاد أيضًا بسبب اضطرابات في الخدمة منذ يوم الجمعة عندما اندلعت الاحتجاجات لأول مرة.