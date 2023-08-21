السودان.. الجيش يعلن اغتيال أحد قادته البارزين في نيالا

وأضاف: "التحق الفقيد بالكلية الحربية في العام 1989 ضمن ضباط الدفعة 39 كلية حربية، وعمل منذ تخرجه بسلاح المدفعية، متنقلاً في وحداته المختلفة ومعلمًا وقائدًا لمعهد المدفعية، إلى جانب عدد من تشكيلات ووحدات القوات المسلحة الأخرى".