عن خطة "زيلينسكي" للسلام .. روسيا: خطوة نحو العدائية

ودعا "زيلينسكي" زعماء دول مجموعة السبع أمس إلى دعم فكرته بعقد قمة سلام عالمية في فصل الشتاء مخصصة لإحلال السلام في بلده، وتركز القمة على تنفيذ خطة سلام وضعتها كييف من عشر نقاط وتتضمن التأكيد على سحب روسيا قواتها بالكامل من أوكرانيا، وألا تقدم كييف أي تنازلات بالإضافة إلى أشياء أخرى.