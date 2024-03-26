تركيا تقبض على 147 مشتبهاً بالانتماء لـ"داعش"

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، اليوم (الثلاثاء)، أن الأمن التركي قبض على 147 شخصاً للاشتباه في صِلاتهم بتنظيم "داعش" الإرهابي، في عمليات على مستوى البلاد.
وأوضح "قايا" في منشور على منصة "إكس"، أن الشرطة قبضت على المشتبه بهم في عمليات متزامنة في 30 إقليماً.
وأضاف أنه تبين أن المشتبه بهم كانوا ينشطون داخل "داعش"، وانخرطوا في صراع مسلح ضمن التنظيم وساعدوا في تمويله.
واستهدفت مؤخراً عدة هجمات إسطنبول وأنقرة، وقد نسبت إلى جماعات مسلحة مختلفة أو أعلنت مسؤوليتها عنها.
وقُتل رجل في نهاية فبراير الماضي، في إسطنبول خلال قداس في كنيسة كاثوليكية إيطالية، وذلك في هجوم أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عنه.