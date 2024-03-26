تركيا تقبض على 147 مشتبهاً بالانتماء لـ"داعش"

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، اليوم (الثلاثاء)، أن الأمن التركي قبض على 147 شخصاً للاشتباه في صِلاتهم بتنظيم "داعش" الإرهابي، في عمليات على مستوى البلاد.