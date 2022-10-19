أستراليا تحقق في تجنيد الصين لطياريها العسكريين المتقاعدين

فتحت أستراليا، اليوم (الأربعاء)، تحقيقاً في تقارير مقلقة؛ بشأن تعاقد الصين مع طيارين غربيين متقاعدين من سلاح الجو؛ لتدريب عسكرييها، فيما نفت الخارجية الصينية أي معرفة لها بمثل ذلك التعاقد.
وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز، في بيان: "عندما يلتحق عناصر قوات الدفاع الأسترالية المسلحة بالقوات يفعلون ذلك لخدمة بلدهم، ونحن ممتنون جداً لذلك".
وأضاف: "سأصاب بصدمة وقلق كبيرين إذا سمعت عن عناصر يتم جذبهم بالمال من دولة أجنبية أكثر مما يجذبهم وطنهم"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وتأتي الخطوة غداة إعلان الحكومة البريطانية أنّها تتخذ خطوات حاسمة ضد مساعٍ صينية لجذب طيارين سابقين وحاليين في سلاح الجو البريطاني لتدريب طياريها.