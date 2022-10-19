أستراليا تحقق في تجنيد الصين لطياريها العسكريين المتقاعدين

فتحت أستراليا، اليوم (الأربعاء)، تحقيقاً في تقارير مقلقة؛ بشأن تعاقد الصين مع طيارين غربيين متقاعدين من سلاح الجو؛ لتدريب عسكرييها، فيما نفت الخارجية الصينية أي معرفة لها بمثل ذلك التعاقد.